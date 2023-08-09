Нижнетавдинские школьники благодаря депутату увидят Петербург

В Нижнетавдинской школе подвели по итогам ежегодного конкурса "Виват интеллект!" и о пределили лучших учеников 8-10 классов. Наградой для них станет поездка в Санкт-Петербург, которую по просьбе руководства школы помог организовать депутат Госдумы Николай Брыкин, сообщает информационный центр правительства ТО.

В путешествие тридцать ребят, в том числе дети военнослужащих, и трое сопровождающих педагогов отправятся 10 августа. В Санкт-Петербурге нижнетавдинские школьники в течение недели посетят Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Царское Село, Петергоф, Кронштадт и другие знаковые места.

По словам депутат ГД, он постоянно поддерживает подобные инициативы, ранее при его участии поездки в северную столицу были организованы для школьников Викуловского, Аромашевского, Ярковского, Упоровского районов.

"Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором мы уже несколько лет работаем в этом направлении. Региональные власти оказывают содействие в решении вопросов по сопровождению групп учеников, а я нахожу возможность для финансирования дороги, проживания, питания, экскурсий. Важный момент заключается в том, что родители не несут никаких расходов. Дети – это будущее нашего региона, страны, и мы должны им помогать, поощрять", - отметил Николай Брыкин.