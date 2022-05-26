Николай Брыкин: России нужно отказаться от Болонской системы образования в вузах

Болонская система вредна для высшего образования России, нужно вернуться к традиционным для нашей страны подходам в подготовке специалистов и на их основе создать новую - уникальную и более эффективную систему, уверен депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин.

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, предполагалось, что со входом страны в Европейское пространство высшего образования дипломы выпускников российских вузов будут признаваться в Евросоюзе, однако связанные с этим нововведениями изменения не усилили высшую школу образования, а российские дипломы в большинстве своем так и остаются непризнанными за рубежом. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Болонскую систему для России можно считать пройденным этапом и из нее нужно постепенно выходить.

"Я всегда говорил, что Болонская система - это вредная система для высшего образования нашей страны, давайте вернемся к своей старой системе. Сейчас большинство студентов учатся сначала на бакалавриате, затем в магистратуре, но это не повышает качества образования. При этом за рубежом так и не признают на сегодня наши дипломы - смысл какой нам участвовать в этом дальше? зачем? Мы ничего не получаем. Создание своей системы образования на основе наших прежних стандартов и традиций высшей школы, с учетом современных экономических, экологических, социальных и иных факторов и требований, позволит нам создать более эффективную систему образования. Мы этим только укрепим и студентов, и их уровень знаний", - поделился мнением Николай Брыкин.

Депутат считает, что скорость отказа от Болонской системы в вузах будет зависеть от желания и быстроты принятия решений профильным министерством, и внутригосударственными вопросами. "Думаю, для этого потребуется не очень длинный срок, поскольку об такой необходимости уже сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Я поддерживаю его решения. Считаю, у нас другого пути нет. Если мы хотим сохранить страну и получить высококвалифицированных специалистов, которые будут работать на благо России, востребованных во всех отраслях отечественной экономики, и за границей в том числе, то нам это делать нужно быстро", - подчеркнул Николай Брыкин.