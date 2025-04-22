Тюменский индустриальный университет предоставит около 4,6 тыс. бюджетных мест для студентов

Фото - Центр по внешним коммуникациям ТИУ

В ТИУ прошел масштабный День открытых дверей, собрав на своих площадках более 2000 абитуриентов и их родителей. Гости смогли познакомиться со всеми подразделениями одного из ведущих технических вузов региона, узнать об образовательных программах, условиях поступления и перспективах трудоустройства, сообщили в Центре по внешним коммуникациям ТИУ.

С приветственным словом к будущим студентам обратился и.о. ректора ТИУ Юрий Клочков. Он рассказал о достижениях университета, его ключевых направлениях подготовки и возможностях, которые открываются перед выпускниками, а также поделился личной историей поступления.

"В свое время я выбрал инженерную профессию, зная точно, что без работы не останусь. И это действительно так. Сегодня вы стоите на пороге выбора своего будущего, и мы рады, что вы рассматриваете Тюменский индустриальный университет как площадку для реализации своих амбиций. Мы гордимся нашими традициями и стремимся идти в ногу со временем, предлагая актуальные и востребованные образовательные программы".

В рамках Дня открытых дверей были организованы презентации всех институтов, многопрофильного колледжа ТИУ, мастер-классы, интерактивные лекции и экскурсии по лабораториям. Абитуриенты смогли пообщаться с преподавателями и студентами, задать интересующие вопросы и получить подробную информацию о каждом направлении подготовки.

Особое внимание было уделено родителям будущих студентов. Юрий Сергеевич провел родительское собрание, на котором рассказал об особенностях обучения в университете, мерах поддержки студентов и ответил на волнующие вопросы.

В этом году в вузе открыто 4585 бюджетных мест. Представлено более 200 образовательных программ. Средний балл по ЕГЭ по итогам прошлого года составил 65,8.

90 % выпускников ТИУ, окончившие вуз в прошлом году, трудоустроены по профессии. Такие данные приводит Центр карьеры вуза. При этом уровень средней заработной платы выпускников составляет более 70 000 рублей.

В Топ-3 самых востребованных направлений у работодателей входят: химическая технология, нефтегазовое дело и строительство. Именно на эти специальности Индустриальный открывает больше всего бюджетных мест.

Познакомиться со всеми направлениями подготовки можно в разделе "Поступление" https://tyuiu.ru/.

Для тех, кто не смог присутствовать, сохранили онлайн-трансляцию. Узнать больше о поступлении можно в телеграм-канале и группе "ВКонтакте" "Абитуриент ТИУ".