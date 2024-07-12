Депутаты Тюменской облдумы считают, что аграрному университету пора стать ближе к производству

Вопросы совершенствования производственной практики студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья на сельхозпредприятиях обсудили в департаменте АПК Тюменской области, в совещании приняли участие депутаты Тюменской облдумы Александр Анохин и Виктор Рейн.

участники совещания отметили, что в агропромышленном комплексе нехватка специалистов, вопрос подготовки кадров стоит остро.

"Один из важных вопросов – производственные практики на предприятиях. Необходимо пересмотреть учебные программы, перестроить всю работу по курсам "Агрономия", "Агроинженерия", "Зоотехния", "Ветеринария". Повышение качества практического обучения в центре внимания всех заинтересованных сторон. Производственные практики должны быть увеличены. В связи с этим агропредприятиям необходимо рассмотреть возможность практического обучения групп студентов до 25 человек, им надо создать условия для проживания, питания, прикрепить к ним наставника. Исходя из поставленных задач, создана рабочая группа, которая будет заниматься всеми этими вопросами", - рассказал заместитель главы комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Александр Анохин.

Еще один немаловажный аспект – предоставление жилья специалистам сельхозпредприятий. По словам Анохина, а грофирма "КРиММ", Россельхозбанк и главное управление строительства Тюменской области планируют реализовать инновационный проект по строительству жилья для специалистов. "Это действительно значимо, поскольку кадровый вопрос надо решать комплексно, обращая внимание на все составляющие", - высказал мнение депутат.