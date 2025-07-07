Более трех тысяч зрителей стали участниками открытия "Лета в Тобольском кремле"

Фото - пресс-служба Тюменского филармонического оркестра

Более трех тысяч зрителей услышали шедевры мировой оперной классики и популярные песни советских композиторов, в том числе Александры Пахмутовой 5 июля на открытии XVI музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", которое традиционно прошло на Красной площади у стен кремля. По словам представителей власти, фестиваль является важнейшим событием в культурной жизни города и региона и год от года привлекает внимание не только местных жителей, но и туристов.

Тюменская область активно вкладывается в развитие культурного туризма, о чем лучше всего говорят итоги прошлого года. В рамках премии Russian Event Awards Гран-при получил фестиваль "Лето в Тобольском кремле" как лучшее культурно-туристическое событийное мероприятие 2024 года, напомнил замгубернатора Андрей Пантелеев на пресс-подходе перед началом концерта.

"Такие проекты становятся возможными благодаря выстроенной долгосрочной программе развития совместно с нашими партнерами. И ключевым партнером является компания "Сибур". Это позволяет собрать такое уникальное предложение на территории Российской Федерации, когда можно приехать и насладиться историческим и культурным контекстом города. Вот у Тобольска есть свой бренд "Ключ к Сибири", а фестиваль "Лето в Тобольском кремле" – это ключ к истории, ключ к искусству в регионе", - подчеркнул Пантелеев.

Мэр Тобольска Петр Вагин уверен, что фестиваль за годы существования стал ключевым культурным событием для всей России, и тысячи людей узнают о города именно через это мероприятие, важны и экономические показатели, отметил он. "Во время проведения фестиваля в городе активно задействуется вся экономика, гостиничный бизнес, вся сфера гостеприимства, рестораны, появляются новые рабочие места. Нам приятно, что благодаря музыкальному фестивалю наши жители также имеют возможность прикоснуться к музыке, к культуре и расширить свой исторический и культурный кругозор. Тобольск действительно является духовной и культурной столицей, и для нас это очень ценно", - поделился мнением Вагин.

Директор по взаимодействию с госорганами и реализации социально-экономических проектов "Запсибнефтехим" Елена Бельская отметила, что культурная повестка на протяжении 30 лет работы компании "Сибур" всегда рядом с технологическим развитием. "Вкладываясь в технологии, мы укрепляем и развиваем промышленный суверенитет страны, а вкладываясь в культуру здесь, в Тобольске, мы развиваем локальный продукт, который добавляет культурному ландшафту страны самобытность и уникальность. Технологии и культура — это равнозначные задачи для нас, просто они находятся в разных плоскостях", - пояснила участие "Сибура" в проекте Бельская.

Напомним, ближайшие концерты пройдут в Тобольске 7 и 8 июля, заключительный опен-йэр с участием Тюменского филармонического оркестра и певца Мота состоится 12 июля.