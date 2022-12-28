Депутат Госдумы и сенатор от Тюменской области предлагают повысить сумму на подарки для чиновников, если они закупаются у ремесленников

Депутат Николай Брыкин и сенатор Павел Тараканов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому чиновники смогут принимать в дар изделия народного художественного промысла стоимостью до 10 тысяч рублей, сейчас максимальная цена подарка может составлять до 3 тысяч рублей, сообщил накануне "Раньше всех. Ну почти". Законопроект направлен на поддержку отрасли народных художественных промыслов, пояснил в своем Telegram-канале Тараканов.

"С коллегой, депутатом ГД Николаем Брыкиным внесли в Госдуму законопроект, направленный на поддержку отрасли народных художественных промыслов (НХП). Проектом закона предлагается проиндексировать предельное значение стоимости обычного подарка для государственных (муниципальных) служащих чуть выше уровня накопленной с 2008 года инфляции - до 10 тыс. руб., но только для категории подарков, отнесенных к изделиям НХП. Напомню, по действующему законодательству стоимость подарка не может превышать 3 тыс. руб.", - сообщил Тараканов.

По словам сенатора, внесение законопроекта обусловлено обращениями в его адрес отраслевых организаций. Ранее продукция народных художественных промыслов была хорошо востребована иностранными туристами, но из-за пандемии и санкций их поток существенно снизился, и рынок подарков для официальных и символических целей приобрел еще большую значимость для ремесленников. "Закон позволит значительно расширить рынок сбыта, увеличить объем производства и продаж изделий НХП и положительно скажется на динамике развития отрасли в целом", - считает Тараканов.

Сенатор отметил, что инициативу уже поддержали Ассоциация "Народные художественные промыслы России" и Комиссия СФ по сохранению и развитию НХП в РФ.