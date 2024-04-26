В Тюменской области ликвидировано 79 ландшафтных пожаров

С начала пожароопасного сезона в Тюменской области уже ликвидировали 79 ландшафтных пожаров, такие данные приводит региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

21 пожар представлял угрозу для лесного фонда, поэтому к тушению подключались лесные пожарные Тюменской авиабазы.

Самые сложные пожары произошли в Тюмени 15-16 апреля. Огонь разгорелся в болотистой местности между садовыми обществами, и мог перекинуться не только на лес, но и на жилые постройки. Для ликвидации возгорания задействовали тяжелую гусеничную технику. Пожар пришлось тушить на прощали в 60 га.

В этот же период складывалась напряжённая обстановка в Заводоуковске, Нижнетавдинском и Абатском районах. Там работу лесопожарных осложнял сильный ветер, который раздувал пламя и ускорял его распространение.