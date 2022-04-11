Геннадий Иванов: Надеемся, что в этом году состоится традиционное шествие "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" в этом году может пройти в формате шествия 9 Мая, об этом нашему изданию сообщил сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка" Геннадий Иванов.

Два прошлых года масштабных шествий не проводилось из-за пандемии, автор проекта надеется, что в этом году в День Победы жители страны вновь массово выйдут на улицы городов и сел с портретами своих героев.

"Два года шествий не проводили, использовались другие форматы, но для меня Бессмертный полк онлайн как-то не то. Я считаю, что в День Победы лица победителей должны быть рядом, на фотографиях, если пандемия - фотографии можно размесить на стеклах автомобилей, чтобы портреты смотрели на нас... В этом году мы надеемся, что будет традиционное шествие", - сказал Геннадий Иванов.

По его словам, подготовка к празднованию 9 Мая уже активно ведется, на 14 апреля запланирована пресс-конференция в МИА "Россия сегодня", где будет обсуждаться формат проведения акции "Бессмертный полк", встреча с тюменскими журналистами состоится 15 апреля.