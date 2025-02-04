В Тюмени планируют присвоить звание Почетного гражданина города 24 участникам Великой Отечественной войны

Администрация Тюмени совместно с областным и городским Советами ветеранов готовит документы для рассмотрения и принятия решения о присвоении звания почётных граждан Тюмени 24 живущим в городе участникам Великой Отечественной войны, сообщил глава муниципалитета Максим Афанасьев.

По словам главы, все необходимые документы будут направлены до 13 февраля.

"Я внес в Тюменскую городскую думу предложения по установлению особого порядка присвоения звания "Почётный гражданин города Тюмени" ныне живущим участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. ... Эти люди — живая история, их жизнь была наполнена событиями, которые навсегда останутся в памяти поколений. Их боевая и трудовая деятельность — это настоящий подвиг. ... Рассчитываю на поддержку депутатов, которые примут это историческое решение в год 80-летия Победы", - отметил Афанасьев.

Ранее президент России выступил с инициативой о присвоении участникам Великой Отечественной войны почётных званий в регионах, городах и муниципалитетах. Это предложение нашло поддержку и у губернатора Тюменской области, по итогам заседания оргкомитета он дал главам муниципалитетов соответствующее поручение.