В Тюменской области начали вручать ветеранам медали в честь 80-летия Великой Победы

16:17 30 января 2025
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Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил десяти ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Всего планируется вручить больше 2 тысяч таких наград. 

Моор отметил, что Год героев в Тюменской области и приближающийся 80-летний юбилей Победы – очередной повод сказать нашим ветеранам большое спасибо.

"Огромная честь – встретиться и от имени всех жителей региона поблагодарить представителей героического поколения, на которое равняемся мы и на которое будут равняться наши дети, внуки и правнуки. Ветераны войны, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда – их мужество, стойкость и вера в будущее стали примером для нас и будущих поколений. Мы помним об испытаниях, через которые пришлось пройти нашему народу ради мира и свободы. И с каждым днем все больше осознаем цену и важность этого подвига", - подчеркнул Моор.

 

 

 

 

Теги: Александр Моор , ветераны , День Победы , медали
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