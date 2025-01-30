В Тюменской области начали вручать ветеранам медали в честь 80-летия Великой Победы

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил десяти ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Всего планируется вручить больше 2 тысяч таких наград.

Моор отметил, что Год героев в Тюменской области и приближающийся 80-летний юбилей Победы – очередной повод сказать нашим ветеранам большое спасибо.

"Огромная честь – встретиться и от имени всех жителей региона поблагодарить представителей героического поколения, на которое равняемся мы и на которое будут равняться наши дети, внуки и правнуки. Ветераны войны, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда – их мужество, стойкость и вера в будущее стали примером для нас и будущих поколений. Мы помним об испытаниях, через которые пришлось пройти нашему народу ради мира и свободы. И с каждым днем все больше осознаем цену и важность этого подвига", - подчеркнул Моор.