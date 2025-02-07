Тюменским ветеранам вручили медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне"

В администрации Тюмени медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" в торжественной обстановке вручили участникам войны, блокадникам Ленинграда, узникам фашистских концлагерей.

"Зал овациями приветствовал героев, совершивших ратные и трудовые подвиги. Эти люди скромны, но за их плечами великие дела! Николай Дмитриевич Бушин обслуживал самолеты, летевшие с Аляски на Западный фронт, Геннадий Алексеевич Соколов проходил службу в авиационных частях, Саитгали Залятов освобождал Будапешт и Вену, Георгий Александрович Скороходов – стрелок 76-го пограничного отряда на заставе Скалистая, участник войны с Японией", - сообщил глава города Максим Афанасьев.

На мероприятии присутствовали участники СВО, курсанты ТВВИКУ, учащиеся Тюменского президентского кадетского училища, депутаты городской думы, представители "Движения первых", активисты патриотических объединений.