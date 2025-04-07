Скидку в честь гола Овечкина обещает всем сеть ресторанов подруги Ларисы Долиной в Тюмени

Ресторанная компания "Максим", основательницей которой является Лариса Невидайло, экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области и подруга певицы Ларисы Долиной, объявила о скидках в своих заведениях для всех, кто вместе с российским хоккеистом Овечкиным празднует его рекордный в истории игры гол.
"Ночью случилось историческое событие, которое мы хотим отпраздновать все вместе — Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ и забил свою 895-ую шайбу — нельзя пройти мимо этого. Всю неделю в каждом заведении нашей компании можно получить приз и порадоваться за нашего простого русского парня, который смог! От вас лишь желание праздновать и кодовое слово "895"", - указано в соцсетях компании.
Акция действует с 7 по 13 апреля.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru