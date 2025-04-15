Власти Тюмени решили усилить охрану общественного порядка на пешеходной улице города

На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени шумно, людно и весело не только днем, но и ночью, это не устраивает местных жителей - многочисленные жалобы регулярно появляются в соцсетях и активно обсуждаются. Мэр Максим Афанасьев решил разобраться в вопросе, а заодно усилить охрану общественного порядка на улице.

"Представители народной дружины и департамента безопасности жизнедеятельности не всегда оперативно реагируют на жалобы граждан. По моему поручению заявления о нарушениях, зафиксированных на видео, направлены в правоохранительные органы. Такие действия будут иметь последствия в соответствии с законодательством. Также для предотвращения подобных ситуаций специалистам необходимо запланировать специальные мероприятия по выявлению и пресечению нарушений порядка и несоблюдения тишины, особенно в ночное время", - прокомментировал мэр последние сообщения.

Меры по обеспечению порядка на участке улицы Дзержинского будут усилены, особенно по вечерам в пятницу, субботу и воскресенье. С полицией достигнута договоренность об увеличении числа полицейских нарядов и народных дружинников. по мнению властей, это позволит более оперативно реагировать на возможные инциденты и повысит общий уровень безопасности как для местных жителей, так и для гостей района.

"Все эти меры направлены на создание комфортных условий для жизни и досуга тюменцев, а также на поддержание спокойствия и благополучия в городе", - подчеркнул Афанасьев.