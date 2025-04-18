Тюменский аэропорт "Рощино" перешёл на летнее расписание

16:00 18 апреля 2025
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Аэропорт "Рощин" сообщил о переходе на летнее расписание, в этом сезоне из него можно будет летать по 41 прямому направлению: 31 на внутренних авиалиниях, 5 – в СНГ и 5 – в страны дальнего зарубежья.

В Москву запланировано по 7 рейсов в сутки в мае и по 8 с июня по сентябрь.

В Санкт-Петербург можно ежедневно отправиться на бортах  "Аэрофлота" и "Победы". С мая появится дополнительный рейс у авиакомпании "Россия" — 2 вылета в неделю. Также выполняют программу авиаперевозчики "Nordwind Airlines" с регулярностью 3 рейса в неделю и "Smartavia" — 5 рейсов в неделю. 

В Сочи из Тюмени регулярно отправляют рейсы шесть авиакомпаний: "Ямал", "ЮТэйр", "Россия", "Nordwind Airlines", "Победа" и "Аэрофлот".

В Минеральные воды можно слетать с компаниями "ЮТэйр", "Азимут" и "Ямал".

Полёты в Махачкалу выполняют "Red Wings" по средам и субботам и "Nordwind Airlines" по понедельникам и пятницам.

В Анталью отправиться на отдых можно рейсами трёх авиаперевозчиков – "Utair", "Southwind Airlines" и "Ural Airlines".

В Дубай регулярный рейс запланирован авиакомпанией "Utair".

В Пхукет маршрут обслужит "Red Wings". 

Тюменцам по-прежнему будут доступны прямые перелёты во многие города Тюменской области, а также Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Самару, Томск и Уфу. Среди регулярных международных направлений нашего аэропорта – Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. 

Все доступные направления можно найти на сайте нашего аэропорта в разделе "Расписание".

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