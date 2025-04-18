Регистрацию на благотворительный "Зелёный Марафон" открыли в Тюмени

Регистрация на 12-й благотворительный забег "Зелёный Марафон" началась в Тюмени. Спортивный праздник, который организуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", пройдет 31 мая, в преддверии Дня защиты детей. Подать заявку на участие можно до 26 мая. Титульным партнером проекта в Тюмени выступает федеральный застройщик "ЭНКО".

Площадкой Зелёного Марафона станет набережная Туры, старт у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, ст. 1). В этом году к традиционному забегу на 4,2 км добавятся новые дистанции – 1 км и 10 км. А начнется мероприятие с любимого горожанами дружеского забега "5 верст" на 5 км. 31 мая специально для Зеленого Марафона субботний старт "5 верст" сменит расположение и состоится на набережной Туры. К легкоатлетам в забеге на 5 км смогут присоединиться участники в дисциплине "Северная ходьба". А для детей от 7 до 13 лет предусмотрена дистанция 420 м. Помимо забегов участников ждут спортивно-развлекательные активности и подарки от партнёров.

Соревнования состоятся в 60 городах России. Все добровольные пожертвования с мероприятия, в том числе на благотворительной платформе "СберВместе", поступят в фонд "Вклад в будущее". Сбер удвоит сумму.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

Каждый год наш Зелёный Марафон собирает тысячи человек, для которых это не просто забег, но и возможность сделать доброе дело. Третий год подряд спортивный праздник проходит вместе с благотворительным фондом "Вклад в будущее": мы собираем средства на инклюзивное образование для детей с особенностями развития и опытом сиротства, и Сбер удвоит поступившую сумму. Такие дети особенно уязвимы: им нужна специализированная помощь, чтобы подготовиться к школе, чувствовать себя там уверенно и получить хорошее образование. В прошлом году мы собрали 27 млн рублей. Уверен, что в этом году мы соберём ещё больше средств — и ещё больше детей по всей стране смогут подготовиться к школе вместе с опытными педагогами.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Зеленый Марафон стал традиционным спортивным событием для всех жителей Тюмени и первым корпоративным забегом в городе. Наши клиенты с удовольствием участвуют в нем вместе с коллегами, семьями и даже питомцами. В этом году нас поддержали проект "5 верст" и федеральный застройщик "ЭНКО". Благодаря партнерам, мы сделаем наш зеленый праздник еще ярче и масштабнее.

Все участники Зелёного Марафона защищены от травм в СберСтраховании на всё время мероприятия. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.