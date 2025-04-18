Глава Минооброны РФ наградил тюменца за помощь бойцам

Фото из ВК со страницы Степана Киричука

Предприниматель Дмитрий Шарапов приказом министра обороны от 20 марта 2025 года награжден Почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Депутат Госдумы Николай Брыкин во время рабочей поездки в Тюмень вручил ему награду в торжественной обстановке.

Церемония награждения прошла в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия". Николай Брыкин поблагодарил Дмитрия Шарапова за помощь и заботу о земляках. Такую же грамоту он передал другу и соратнику Дмитрия — жителю Свердловской области Сергею Нагибину. Также депутат подчеркнул слаженную работу властей и общественности ради помощи военнослужащим.

"Считаю своим долгом поддерживать парней, которые рискуют своей жизнью ради нас, ради нашей Победы. Регулярно передаем для нужд фронта транспорт, оборудование, продукты питания, медикаменты. Всегда получаем обратную связь, бойцы с благодарностью принимают любую помощь. Для них это знак, что их ждут дома, что у них есть надежный тыл", — рассказал журналистам Шарапов.

Николай Брыкин отметил, что с награжденными на постоянной связи около двух лет. Они регулярно, раз в два-три месяца, по заявкам от наших подразделений и бойцов собирают все нужное и лично доставляют груз в зону СВО, не опасаясь обстрелов. "Когда я вижу, как общественные организации, просто люди прикладывают все силы ради помощи фронту, обращаюсь в Минобороны, Администрацию президента, правительство с просьбой их поощрить. Горд и рад за ребят, за их награды. Считаю то, что они делают - едут туда, где стреляют, чтобы помочь землякам - это тоже своего рода подвиг", - поделился мнением депутат.