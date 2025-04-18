Как самозанятому "заработать" пенсионные права?

За прошлый год 533 самозанятых жителя Тюменской области, применяющих налог на профессиональный доход, сделали добровольные взносы на свою пенсию. В общей сложности они перечислили 13,8 миллиона рублей. Почему это важно - рассказали в тюмеском отделении Соцфонда России.

Самозанятые граждане законодательно освобождены от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование. Вместе с тем, без таких взносов не будут формироваться их страховой стаж и пенсионные коэффициенты, необходимые для назначения страховой пенсии по старости. Чтобы граждане могли "заработать" пенсионные права, предусмотрена возможность добровольной уплаты страховых взносов для формирования будущей пенсии в Социальный фонд России.

Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в Отделение СФР по Тюменской области. Сделать это можно через мобильное приложение "Мой налог" или портал госуслуг. Оформить добровольную уплату взносов, помимо прочего, можно в ближайшей клиентской службе регионального Отделения СФР.

Добровольные платежи перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса Соцфонда или указанного приложения. Периодичность взносов самозанятый определяет на свое усмотрение. Допускается перечислить сразу всю желаемую сумму либо разделить ее на несколько платежей.

Расчетным периодом по уплате взносов является календарный год, то есть время с 1 января по 31 декабря. Минимальный и максимальный платежи при этом имеют ограничения и зависят от того, сколько времени в течение года человек был зарегистрирован в качестве плательщика.

В 2025 году минимальный добровольный взнос на пенсию для самозанятых, применяющих налог на профессиональных доход, составляет 59,2 тыс. рублей (22% МРОТ × 12 месяцев). Он дает возможность приобрести за год примерно один пенсионный коэффициент (0,975). Максимальный взнос составляет 473,9 тыс. рублей (22% МРОТ × 12 месяцев × 8) и дает 7,799 коэффициента по итогам года. Коэффициенты в указанных размерах фиксируются, если самозанятый был зарегистрирован в качестве плательщика взносов весь год. Если регистрация длилась меньше, стаж и коэффициенты будут учтены пропорционально.

Страховые взносы необходимо уплатить до 31 декабря текущего года. Приобретенные коэффициенты и стаж будут отражены на лицевом счете гражданина до 1 марта 2026 года. Взносы будут учтены автоматически, поэтому представлять в Отделение СФР по Тюменской области документы, подтверждающие платежи, не требуется. Проверить количество пенсионных коэффициентов и продолжительность стажа можно в личном кабинете на портале госуслуг, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.

Узнать более подробную информацию об услугах Отделения фонда можно на региональной странице сайта, а также в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.