Более сотни волонтеров Победы вышли с портретами героев в Тюмени

Более сотни добровольцев из организации "Волонтёры Победы" 23 февраля пронесли портреты героев Великой Отечественной войны в Тюмени под сводки Совинформбюро от 23 февраля 1945 года. Инициатором акции выступил автор идеи "Бессмертного полка", почетный гражданин Геннадий Кириллович Иванов, сообщил города Максим Афанасьев.
Акция была организована в рамках "Спецоперации "Лёд". В этом году программа включала в себя реконструкцию событий Великой Отечественной войны на льду реки Туры. Зрители стали свидетелями захватывающих сцен: показательных выступлений представителей силовых структур и участников специальной военной операции, автогонок, высадки парашютистов и полёта вертолёта, зависшего надо льдом всего в нескольких метрах от берега.
"Эти мероприятия не только привлекают внимание зрителей своей зрелищностью, но и играют важную роль в патриотическом воспитании. С каждым годом проект набирает всё большую популярность, становясь значимым событием для жителей региона. Я благодарю организаторов и участников за ваш серьезный вклад в проведение мероприятия, которое объединило сотни людей и показало, что история нашей страны важна для каждого из нас!" - отметил Афанасьев.
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