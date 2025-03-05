Тюменская область присоединилась к акции "Храним огонь Победы"

Всероссийская акция "Храним огонь Победы" с 21 февраля проходит в России На Мемориале Славы в честь жителей села Майма (Республика Алтай) зажгли Вечный огонь, привезённый от первого российского Вечного огня мемориала на Марсовом поле.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам "Газпром межрегионгаз" Сергей Табачук рассказал, что в рамках эстафеты акции в России еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения. "Накануне 9 Мая к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне одновременно зажгутся еще 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах по всей стране. Для нас, газовиков — это почетная и ответственная миссия. Мы выполняем ее с честью", - отметил Табачук.

В Тюменской области на сетевой природный газ перевели Вечный огонь на мемориале в селе Вагай. 5 марта в торжественной церемонии зажжения огня участвовали замгубернатора Павел Перевалов, заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам "Газпром межрегионгаз" Сергей Табачук, ветераны, представители органов местного самоуправления, представители движения "Юнармия", казаки, ветераны СВО и жители села.

"Сегодня важный момент в истории нашего региона, в истории села Вагай. Мы принимаем патриотическую акцию в год юбилея Победы. Мы будем хранить Вечный огонь, заботиться о нем. Уверен, что жители региона и села будут, глядя на Вечный огонь, вспоминать всех тех, кто отдал свою жизнь за Победу нашей Родины. Будут с надеждой ждать возвращения тех, кто сейчас защищает интересы нашей Родины! Вечный огонь - это символ гордости, символ стойкости и памяти нашего народа!" - подчеркнул Перевалов.

Для перевода Вечного огня с сжиженного на сетевое топливо в Вагае газовики проложили распределительный газопровод протяженностью 50,7 метра, установили газораспределительный пункт, газогорелочное устройство и символическую звезду.

По поручению Президента России Владимира Путина "Газпром" газифицирует Мемориальные комплексы и поставляет газ на Вечные Огни и Огни Памяти безвозмездно. В настоящее время в зоне деятельности компании 1808 таких комплексов.