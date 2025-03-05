Тобольский геотермальный комплекс обзавелся волшебным Коньком-Горбунком

Фото -геотермальный комплекс «Тобольский»

В геотермальном комплексе "Тобольский" в честь Года Ершова и к дню рождения знаменитого сказочника установили деревянную скульптуру Конька-Горбунка.

2025-й в Тобольске объявлен Годом поэта и прозаика П. П. Ершова, 6 марта исполняется 210 лет со дня его рождения.

Новый арт-объект вырезан из дерева и украшен традиционными орнаментами. Скульптуру по заказу специально для термального комплекса изготовил Александр Ивасенко — художник из Нижнего Новгорода, постоянный участник всероссийских выставок и культурных проектов, связанных с современным искусством.

Конек-Горбунок - персонаж сказки Ершова, по сюжету которой Иван после купания в котлах со студеной водой и кипятком с помощью конька преображается. В геотермальном комплексе скульптуру установили как символ чудотворного воздействия термальных источников на организм.

"Гостям геотермального комплекса "Тобольский" предлагают усилить оздоровительный и омолаживающий эффект от купания в горячем источнике и попросить помощи у деревянного Конька-Горбунка. Для этого нужно погладить Конька-Горбунка, и тогда он поможет получить максимум пользы от купания в термальной воде", - рассказали о новом арт-объекте и зарождающейся традиции в "Тобольском".

Кстати, в геотермальном комплексе на данный момент самая горячая минеральная вода в регионе - для того, чтобы посетителям было комфортно копаться, компании пришлось закупать специальное охлаждающее оборудование.