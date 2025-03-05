Первую очередь нового терминала открыли в аэропорту Рощино

Росавиация 5 марта выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В новом корпусе уже доступны выходы на посадку внутренних рейсов 1, 1А и 2, 2А, зона выдачи багажа пассажирам внутренних рейсов, зал повышенного комфорта (бизнес-зал) и VIP-зал.

Позже на втором этаже этой части терминала заработает предполётный досмотр.

Аэропорт носит имя учёного-химика Дмитрия Менделеева, поэтому фасад и интерьеры украшены стилизованными схемами химических элементов. В отделке использованы материалы, имитирующие дерево. Новое здание более просторное и светлое — во многих помещениях установлены панорамные окна. Есть эскалаторы, для маломобильных граждан установлены лифт и пандусы.

Попасть в аэропорт, пройти регистрацию и досмотр по-прежнему можно только в центральном здании. На этом этапе увеличится только путь к первым двум гейтам, а также в зал повышенного комфорта и бизнес-зал. Просим планировать поездку в аэропорт заранее.

Все работы по реконструкции аэровокзала запланированы до 2027 года. Он увеличится почти в 2 раза, станет современнее и удобнее. Там появятся новые стойки регистрации, а также телетрапы.