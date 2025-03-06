В аэропорту "Рощино" пояснили, где встречать прилетающих пассажиров

С 5 марта все, кто прилетел в аэропорт Рощино из других городов России, оказываются в новом корпусе аэровокзала. Там путешественники получают багаж и выходят на улицу, пояснили в пресс-службе аэропорта.
Встретить своих родственников или знакомых можно там же. Вход в новый корпус — через двери под синей вывеской. Там находится пункт досмотра, без него попасть в здание не получится.
Зона парковки перед новым корпусом уже открыта. Въезд и выезд автотранспорта на привокзальную площадь остались на прежних местах.
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