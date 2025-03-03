Тюменский губернатор поздравил Героя России Сайфуллина с днем рождения

Герой России Рустам Сайфуллин 3 марта празднует день рождения – 42 года. Он, без преувеличения, выдающийся офицер, уверен губернатор Александр Моор.

"Школу окончил с отличием, ТВВИКУ – с золотой медалью. Отличился командир инженерно-саперного полка Рустам Сайфуллин и на специальной военной операции. Полк под его командованием наводил и удерживал важные переправы. При форсировании реки Северский Донец полковник Сайфуллин получил тяжелое ранение. Но задачу и он лично, и его подразделение выполнило полностью. За это он и Герой России. И не только за это! А за всю свою жизнь и судьбу, за верность единожды избранной миссии – защите Родины", - напомнил о биографии героя Моор.

Рустам Сайфуллин по-прежнему в строю: служит заместителем начальника ТВВИКУ, передаёт бесценный боевой и жизненный опыт, проводит большую воспитательную работу со школьниками и студентами, входит в Общественный совет программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области".