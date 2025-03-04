В Ярковском районе построят базу отдыха с минводой в бассейне и концертно-ресторанным комплексом

Базу отдыха с минеральным источником к конце 2027 года построят в Ярковском районе - бизнес-идею представил инвестор на заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства.
Земельный участок для строительства базы-отдыха находится в селе Дубровное Ярковского района. Стоимость проекта – 700 млн рублей, 70 новых рабочих мест будет создано.
Как сообщили в Инвестагентстве, производственная компания в рамках реализации проекта планирует возвести 15 домов для размещения туристов, спа-центр, подогреваемый бассейн с минеральной водой, концертно-ресторанный комплекс. В планах также обустроить игровые площадки, беседки для отдыха на свежем воздухе и прибрежные площадки для рыбной ловли, организовать пункт проката инвентаря и оборудования.
Базу отдыха смогут посещать как сотрудники компании, так и жители Тюменской области.
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