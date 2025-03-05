Тюменская область и Казахстан договорились о сотрудничестве в случае ЧС во время паводка

Фото - пресс-служба Управления МЧС России по Тюменской области

Тюменская область и Северо-Казахстанская область Республики Казахстан будут оперативно реагировать на возможные ЧС во время паводка, сообщает информцентр правительства ТО ссылкой на данные регионального главка МЧС.

Руководители территориальных органов соседних стран в Петропавловске обсудили ключевые вопросы взаимодействия в сфере гражданской защиты, включая итоги паводкового периода 2024 года и прогноз на весну 2025 года. Во встрече участвовали начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области полковник Жомарт Аскаров и начальник ГУ МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян.

В центре внимания - меры по снижению рисков на предстоящий период, вопросы оперативного реагирования, совершенствование системы оповещения населения, организация совместных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Итогом совещания стало подписание планов взаимодействия, которые позволят оперативно реагировать на возможные ЧС, повысить эффективность совместной работы и обеспечить безопасность жителей приграничных территорий.

Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что по предварительных прогнозам Росгидромета, подъем воды в реке Ишим будет выше среднегодовых значений, но не достигнет прошлогодних рекордов. Тем не менее, всем муниципалитетам поручено усилить подготовку к паводковому сезону.