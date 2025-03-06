В Тюмени проведут закупочную сессию по стройматериалам для кампуса

09:00 06 марта 2025
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Закупочная сессия "Строим межуниверситетский кампус!" состоится в Тюмени 12 марта, на нее приглашают  производителей строительных материалов, сертифицированных дилеров (в случае импорта), строительных подрядчиков, представителей подрядных и проектных организаций. 

В списке наиболее востребованных позиции для строительства кампуса - фасадные ограждающие конструкции, кровельные материалы, стеновые, утеплительные и облицовочные материалы, материалы для внутренней отделки, двери, витражи, оборудование и проч.

Условия участия можно уточнить по телефону +7 919 924 70 67 Наталья Баженова. Сессия начнется в 11:00 в Тюменском технопарке. Регистрация по ссылке. 

Межуниверситетский кампус строится в Тюмени в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

Теги: кампус , строительная отрасль
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