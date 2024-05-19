Тобольские врачи провели операцию пациенту с тромбозом артерии мозга

В тобольской Областной больнице № 3 успешно провели операцию по удалению тромба из артерии головного мозга. Пациент с острым церебральным нарушением поступил в больницу в тяжелом состоянии: отсутствие чувствительности и движений в левой половине тела и нарушение речи.

Врачи диагностировали острый тромбоз артерии головного мозга. Пациент был экстренно доставлен в операционную, где эндоваскулярный хирург Андрей Прохорихин выполнил тромбэкстракцию – удаление тромба из сосуда с помощью тончайшего проводника под контролем рентгена. Операция длилась почти три часа и прошла успешно. Врач извлек тромб, длиной четыре сантиметра и применил все современные методики восстановления кровотока.

Через несколько дней после вмешательства пациент начал самостоятельно садиться и принимать пищу, а потом и вставать. Благодаря усилиям реабилитационной бригады и врача-невролога Екатерины Голубевой движения и речь пациента начали восстанавливаться. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Вскоре он вернется к привычному образу жизни, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).

— Успех лечения инсульта и восстановление в первую очередь зависят от раннего выявления признаков болезни. Внезапная асимметрия лица, слабость руки или ноги с одной стороны тела, а также спутанное сознание, невнятная бессвязная речь или потеря координации может указывать на инсульт. Необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, — подчеркнула врач-невролог ОБ № 3 Екатерина Голубева.