Тюменцев приглашают на изучение культурного кода региона

В Молодежном театральном центре "Космос" проходит лаборатория сотворчества горожан "Культурный код". На ней тюменцы исследуют локальную идентичность области и создадут тематические арт-объекты для праздничного шествия (нужна регистрация).

По 28 июня с 17:00 до 21:00 в Молодёжном театральном центре "Космос" проходят творческие встречи. Участники создаютт арт-объекты на основе мифов и легенд Тюменской области. Художница Маша Хайбуллина проведёт мастер-класс, где расскажет об особенностях региона, его истории и современном состоянии.

"Культурный код" завершится театрализованным шествием. 29 июня в 18:00, в День молодежи, участники со своими творениями пройдут от моста Влюбленных к "Конторе пароходства".