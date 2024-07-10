Ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в цифрах

Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" прошла 28 июня и стала не только местом поиска работы, но и площадкой для семейного отдыха.

Двадцать четыре площадки в городах и муниципальных районах Тюменской области посетило более 7 тысяч человек. Более 350 работодателей предложили 7 тысяч вакансий. По итогам ярмарки предварительную договоренность о трудоустройстве получили более 200 соискателей.

Для посетителей были проведены профориентационные мастер-классы и активности, направленные на разновозрастную аудиторию. А "серебряные" волонтеры проводили гимнастику и мастер-классы по зажигательным танцам, создавая атмосферу позитива и активности. Пятнадцать образовательных организаций провели 30 мастер-классов. Сто волонтеров помогали в организации и сопровождении мероприятий.

Ярмарка стала ярким и запоминающимся событием, приуроченным к 80-летию Тюменской области.