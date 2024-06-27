Молодёжь обсудила концепцию книги к 80-летию Тюменской области

Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Представители молодежных сообществ, Студсовета региона, общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе по инициативе департамента общественных связей обсудили концепцию книги к 80-летию Тюменской области.

Как рассказала начальник отдела молодёжных проектов Юлия Халитова, большая часть работы над книгой уже проделана. Впереди самая ответственная часть — из огромного количества фактов отобрать 80, которые войдут в юбилейное издание.

"Когда собирали факты для книги, оказалось, что их тысячи. Даже если взять важные вехи развития региона, нефтегазовые открытия — по каждой из этих тем можно собрать множество историй", - поделилась Юлия Халитова.

На прошедшей ранее встрече по обсуждению концепции издания, в которой участвовали известные журналисты, писатели и краеведы, родилась идея познавательной книги, которую с интересом читали бы дети и взрослые.

По мнению Юлии Халитовой, в издании важны детали, ведь о многих вещах у нас есть только общее представление. Так, представители молодежи предлагают отобрать для книги 80 фактов, о которых будет любопытно узнать гостям региона, туристам, и тем, кто родился, вырос и живёт в Тюменской области. К примеру, рассказать про межуниверситетский кампус, Тобольский кремль, тюменский махровый ковер и так далее.