В Тюмени 8 августа откроют инфопарк о регионе

11:11 10 июля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Продолжение: Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в цифрах

Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" начнет работу 8 августа. Шатер установят на Цветном бульваре в Тюмени. Пространство будет разбито на тематические и функциональные зоны. Открытие приурочено к 80-летию Тюменской области. 

Концепция инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя" -  "От истоков к будущему". Гости смогут узнать не только об основных вехах развития региона, но и посетить "Музей будущего", в котором представлены ключевые проекты, такие как межуниверситетский кампус, "Жемчужина Сибири", ДСК-500.

 Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Инфопарк станет продолжением нашего стенда, который работал на ВДНХ. В экспозиции будет дополнительная интерактивная информация. Жителей и гостей областной столицы ждут интересные экскурсии, мастер-классы, образовательная и культурная программы. 

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что в регионах необходимо создать филиалы национального центра "Россия", который станет продолжением одноименной выставки-форума.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2024