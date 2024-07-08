Региональный Сабантуй посвятят 80-летию Тюменской области

Сабантуй в деревне Тураева Тюменского района в 2023 году.

В Тюмени 27 июля состоится областной национальный праздник "Сабантуй", в парке Заречном гости смогут познакомиться с татарскими обычаями и традициями, почувствовать себя частью большой и дружной многонациональной семьи.

Главная тема праздника — Год семьи. Супруги, прожившие в браке 40 и более лет, расскажут о своих традициях и семейных ценностях.

В программе татарские подворья, блюда национальной кухни, мастерская народных промыслов, борьба "Корэш" и другие спортивные состязания. На главной сцене выступят творческие коллективы Тюменской области и Татарстана.

В рамках акции "СВОих не бросаем" пройдет мастер-класс по изготовлению окопных свечей для отправки тюменским бойцам в зону спецоперации.

Областной праздник "Сабантуй" посвящен 80-летию Тюменской области и 438-ой годовщине со дня основания города Тюмени.