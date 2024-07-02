Организаторы "Книги года" принимают заявки на конкурс

Содружество библиотек Тюменской области в партнёрстве с Менделевкой начинает приём заявок на один из крупнейших литературных конкурсов региона – "Книга года". В этом году он проходит под девизом "В нашем крае семья читает", в центре внимания проекта – 80-летие Тюменской области и Год семьи в России.

В конкурсе примут участие издания, поступившие в фонд Менделеевки в качестве обязательных экземпляров с 1 сентября 2023 года по 1 октября 2024 года, а также книги от физических и юридических лиц, выпущенные в эти же сроки. Для участия в конкурсе необходимо предоставить книгу в библиотеку имени Менделеева по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59. Приём заявок продолжится по 9 октября 2024 года.

Основные номинации конкурса: "Лучшая документальная книга", "Лучшая книга о родном крае", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга", "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая учебная книга". Специальные номинации: "Книга года", "Самая популярная книга", "Издательство года".

В ноябре 2024 года пройдет торжественная церемония награждения победителей. Издания, которые станут лауреатами и дипломантами конкурса будут объединены в экспозицию "Книга года – 2024". Подробная информация, положение и форма заявки размещены в разделе "Книга года" на сайте Тюменской областной научной библиотеки.

Проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".