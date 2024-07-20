Гиды 55+ проводят тематические экскурсии в честь 80-летия Тюменской области

Весь июль "серебряные" волонтеры проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение" проводят атмосферные экскурсии, приуроченные к 80-летию региона. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Идеальным местом для проведения веселой и познавательной прогулки, знакомства с природой и отдыха в дружной компании единомышленников является Гилевская роща. Гид-волонтер Людмила Хромина с командой экскурсантов проложили музыкальный маршрут по тропинкам хвойного леса. Прогулка началась с зажигательных танцев и рассказа об истории создания парка. Погрузившись в изумительную красоту природы, гости прочли стихотворения известных авторов. Яркое шествие притягивало внимание проходящих мимо тюменцев, которые с особым интересом наблюдали за мероприятием.

"Замечательный день. Нам посчастливилось побывать на экскурсии в Гилевской роще. Хочется выразить слова благодарности гиду - экскурсоводу Людмиле Хроминой и её помощникам. Можно сказать, по традиции всё было очень познавательно, полезно, слушали с таким интересом историю нашей рощи. Провели гимнастику на природе, всего несколько минут, а сколько пользы, положительных эмоций. Музыкальные сюрпризы от Лены Самойловой - выше всяких похвал. Потанцевали и повеселились от всей души. Дорогая Людмила Александровна, от таких экскурсий, театрализованных, хорошо подготовленных, всегда получаем хороший заряд бодрости и оптимизма. Огромное всем спасибо", - поделилась впечатлением Альфира Айтбаева.

Присоединиться и стать частью проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" может стать каждый тюменец старше 55 лет.

Получить более подробную информацию и быть в курсе мероприятий от "серебряных" волонтеров можно, обратившись по телефону: (3452) 51-77-05 или на странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" ВКонтакте.