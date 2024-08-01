Где ваше место силы?

В честь 80-летнего юбилея Тюменской области региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования проводит интернет-флешмоб, в котором жители рассказывают о своих любимых местах родного края.

К акции уже присоединились жители и гости Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, а также Сорокинского, Юргинского, Тобольского, Ялуторовского районов.

Участники рассказали о самых разных местах, в которых они набираются сил, энергии, вдохновения и просто отдыхают. Такими местами стали парки, спортивные и культурные объекты, родные стены и многое другое. Некоторые даже не могли определиться с выбором!

"В нашем городе Тобольске много красивых мест и сложно отдать предпочтение. Где бы ни был - везде красиво: Аптекарский парк, Александровский парк, центр гимнастики да много прекрасных мест у нас, а наш кремлёвский ансамбль? Красота, одним словом, в нашем городе", - отметила Наталья Загваздина.

Поздравляя Тюменскую область с праздником, участники признавались в теплых чувствах родному краю:

"Моя любимая Тюмень - ты восхитительна! Процветания тебе, нам бережного к тебе отношения! Когда-то был плакат "Какой ты - такой и город", мне кажется, в Тюмени замечательные горожане! С праздником, друзья!" - поделилась Мария Бабийчук.

Поздравить Тюменскую область с 80-летним юбилеем и рассказать о своем месте несложно - присоединяйтесь к интернет-флешмобу #МоеМестоСилы72, расскажите о любимом месте в своем регионе. С условиями акции можно ознакомиться здесь.