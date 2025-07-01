Тюменскую молодежь возглавил Артём Дяченко

15:15 01 июля 2025
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Директором департамента молодежной политики Тюменской области назначен Артём Дяченко, губернатор Александр Моор подписал соответствующее распоряжение.

В начале июня губернатор заявил о создании нового департамента, решение было принято в соответствии с указом президента России о национальных целях развития и в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети". Департамент будет координировать все ключевые проекты в сфере молодежной политики — от патриотического воспитания до добровольчества и взаимодействия с общественными объединениями. В ведомство нового органа перейдет ряд полномочий Департамента общественных связей и Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Его куратором станет заместитель губернатора Алексей Райдер.

В феврале 2025 года глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что его заместитель Артем Дяченко переходит на работу  в правительство Тюменской области. По словам Афанасьева, экс-зам отлично разбирается в вопросах местного самоуправления и организации муниципальных услуг. Проявил активное участие в реализации проекта "Тюмень для Победы" и "стал настоящей опорой для военнослужащих и их семей". Под руководством Дяченко административный департамент успешно справлялся со многими сложными задачами, обеспечивая эффективную работу городской администрации.

Теги: Александр Моор , молодежь , назначения
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