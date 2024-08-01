В Тюмени открылась художественная выставка "80 лет вместе"

Выставка под названием "80 лет вместе", приуроченная к юбилеям Тюменской области и Тюменского регионального отделения Союза художников России, открылась в Музейном комплексе имени Ивана Словцова.
На выставке представлено более трехсот работ, созданных тюменцами с 1944 года - живопись, графика, скульптура, прикладное и театрально-декоративное искусство.
"Выставка открывает глубокую и интересную историю нашего края и тюменского изобразительного искусства. В произведениях — рассказы об этапах освоения территории, характеры людей, идеалы времени. Уверена, в год 80-летия Тюменской области творчество наших художников, их размышления на темы становления региона, для многих откроют новые грани и смыслы искусства", – рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
Выставка работает до сентября. Вход свободный.
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