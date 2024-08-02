В Менделеевке открывается выставка редких книг

Тюменская областная научная библиотека приглашает на открытие выставки "Национальные сокровища Тюменской области", которое состоится 6 августа в 14:00.

"Тюменская область, празднуя своё 80-летие, имеет многовековую историю. О ней без прикрас рассказывает эта выставка. Такой подарок делает Менделеевка читателям к юбилею региона. Уникальные экспонаты выставки и их полнотекстовые электронные версии рассказывают историю Сибири с XVII века. С ними может познакомиться любой желающий", – отмечает директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович.

"Национальные сокровища Тюменской области" – это выставка, посвящённая трудам великих исследователей Сибири. В основе экспозиции лежат чертежи и карты знаменитого земляка – Семёна Ремезова, который одним из первых объединил знания по географии, картографии, этнографии и истории Сибири. Работы Ремезова дополняют уникальные книжные памятники из редкого фонда Менделеевки: научный труд Герарда Миллера "Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел: а особливо от покорения его Российской державе по сии времена" (1787) и наблюдения географа и моряка Павла Крузенштерна "Путешествия П. И. Крузенштерна к Северному Уралу в 1874-76 годах.для изследования водяного сообщения между притоками Печоры и Оби" (1879). Отдельное внимание на выставке уделено литературе на языках ханты и манси. Тюменцы и гости города увидят уникальные книги с народными сказками на этих языках. Издания были напечатаны в 1920-30 годах, когда зарождалась письменность этих народов. На хантыйском языке также представлено произведение Александра Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке", иллюстрации к книге сделаны знаменитым художником Иваном Билибиным. Дополняет историческую картину журнал "Тобольские епархиальные ведомости" – официальное издание Тобольской епархии, который издавался с 1882 по 1919 год в Тобольске.

Выставка сочетает в себе два формата исследования: оффлайн-экспозиция познакомит с книжными памятниками, а QR-коды откроют онлайн-версии экспонатов для более детального изучения и предоставят доступ к полнотекстовым изображениям трудов Ремезова. Познакомиться с "Национальными сокровищами Тюменской области" горожане смогут до конца года в читальном зале на втором этаже Тюменской областной научной библиотеки.