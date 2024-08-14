Владимир Якушев поздравил жителей Тюменской области с юбилеем региона

Экс-губернатор Тюменской области, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе, врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев поздравил тюменцев с 80-летием со дня образования региона.

В поздравлении полпред отметил, что в Тюменской области формировался настоящий сибирский характер, без которого невозможно представить российскую историю и русский мир. "Тюменская область стабильно занимает лидирующие места в рейтингах по качеству жизни и состоянию инвестиционного климата. Демонстрирует высокие темпы строительства жилья и инфраструктуры, успешно реализует национальные проекты и создает комфортные условия для бизнеса. Своими достижениями регион обязан жителям. В Тюменской области живут люди, которые смело смотрят в лицо любым вызовам. Крепко держатся друг за друга и помогают тем, кому нужна поддержка", - подчеркнул Владимир Якушев.

По мнению полпреда, каждый город и район области обладают неповторимым колоритом и сильным характером. И все они разделяют главный принцип: не останавливаться на достигнутом и всегда идти только вперёд.