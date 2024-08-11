Участники пробега "Великий сибирский путь" за день доехали до Мотушей

Конно-спортивный пробег "Великий сибирский путь" в честь 80-летия Тюменской области из столицы региона до села Покровское стартовал 10 августа с набережной Туры, 11 апреля участники пробега доберутся до пункта назначения, а сегодня они остановились в Мотушах на ночлег.

Маршрут пробега - 80 км дорог, в нем участвуют представители спортивных федераций и объединений, любители конного спорта, квадроциклов, водного транспорта, велосипедисты. Цель - апробация нового турпродукта, который даст экономический эффект муниципалитетам региона.

Замгубернатора Андрей Пантелеев сообщил, что идея маршрута давно витала и в туристическом и в предпринимательском сообществе:

Мы очень рады, что в 80-летие области создаются такие турпродукты. Они соединят очень важные точки: первый город Сибири Тюмень и село Покровское. У нас есть привычная транспортная связка. Сейчас будет пройден путь на квадроциклах, конники, велосипедисты — все это позволит показать регион с новой стороны и, я уверен, это будет способствовать развитию наших муниципальных образований. Мы много уделяем внимания развитию муниципалитетов. Туристический маршрут позволит местным предпринимателям создавать новые локации, точки притяжения, которые будут останавливать туристов на пути и рассказывать о сибирском характере и быте.

Инициатор и организатор пробега - глава компании "Сибинтел", инвестор и меценат Владимир Шевчик. В поход он пригласил заинтересованных в развитии проекта людей, в том числе банкиров, представителей бизнес-сообщества. "Он вовлек большое количество разных людей и пытается показать, что кто бы ни жил в Сибири — все находили себе место и применение. Наверное, впервые это показано так ярко, красиво. Мы надеемся, что этот маршрут будет проходить ежегодно. Может, не раз в год", - отметил Пантелеев.

Глава Тюмени Максим Афанасьев напомнил, что Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Ишим давно известны туристам, настало время новых подходов, позволяющих объединять эти территории новыми интересными форматами. "Сегодня дан страт маршруту "Великий сибирский путь" из Тюмени в Покровку, а в дальнейшем этот путь будут продолжен до Тобольска. Он станет тем уникальным маршрутом, который позволит любому человеку с любыми физическими возможностями прикоснуться к истории, к лесам, полям, рекам и прочувствовать себя настоящим сибиряком. Это даст для Тюмени новый вектор развития в этом направлении туризма", - уверен Афанасьев.

Планы на первый поход - составить чек-лист, определить точки развития, в том числе в части инфраструктуры, сервиса. "Будем способствовать привлечению предпринимателей в создание этого маршрута в боле цивилизованном виде. Владимир Степанович Шевчик молодец. Он берет с собой и банкиров, и инвесторов — тех, кто хочет объединиться и сделать настоящий, мощный, яркий маршрут. У Тюмени еще много нераскрытого туристического потенциала, и именно такие проекты, как "Великий сибирский путь" — первый нестандартный будет новый формат", - выразил свою точку зрения Афанасьев.

Владимир Шевчик заявил, что походом хочет еще раз объявить, что Сибирь это главное место силы России:

Этим походом хотим еще раз объявить, что Сибирь - это главное место силы России, и вы все - участники этого хорошего, доброго дела, а добрые дела всегда идут под Богом. Наше мероприятия позволит привлечь еще больше внимания к туризму и сказать, насколько велика и интересна наша Сибирь.

Облаченный в костюм Пересвета, Шевчик подарил правительству Тюменской области посох Пересвета, который является символом победы русского духа православия, а также флаг, с которым пришли воины в Сибирь обставить ее мирным путем.