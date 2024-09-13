Уральская выставка АПК в этом году посвящена юбилею Тюменской области

С 26 по 28 сентября 2024 года на площадке КВЦ "Югра-Экспо" в Ханты-Мансийске пройдет XII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа.

Основная концепция выставочной экспозиции региона — 80-летие Тюменской области "От истоков к будущему". В экспозиции агропромышленного комплекса Тюменской области примут участие 36 тюменских товаропроизводителей.

Целью выставки является демонстрация достижений агропромышленного комплекса и презентация предприятий Уральского федерального округа, налаживание системы взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей и потенциальных потребителей, развитие рынка сельскохозяйственной продукции, насыщение его качественными конкурентоспособными товарами на территории Уральского федерального округа, поддержка представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Уральского федерального округа.

Деловая программа выставки предусматривает пленарное заседание "Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: настоящее и будущее", совещания, торгово-закупочные сессии, семинары, конференции.

Кроме того, в рамках выставки пройдет дегустационный конкурс качества продукции "Лучший продукт — 2024", в котором примут участие 19 предприятий Тюменской области. На конкурсе будут представлены: молочная, мясная, хлебобулочная, кондитерская, яичная продукция и напитки.

Мероприятие проводится при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в УрФО.