Инфопарк про Тюменскую область закрывается. Что будет в последний день?

Закрытие инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" состоится 22 сентября, день будет богатым на мастер-классы и шоу.
В финальный день работы для детей и взрослых подготовили:
12:00-13:30 — Мастер-класс от студии "Васильки"
13:30-14:30 — Научное шоу
14:30-16:00 — Мастер-класс от студии "Васильки"
14:30-15:30 — Викторина о Тюменской области
16:30-17:30 — Магическое шоу
18:00-20:00 — Концерт
20:00-20:30 — Театр огня и света "Гелиос".
Инфопарк работал на протяжении шести недель, его посетителями стали 180 тысяч человек. Свои программы представили 26 муниципальных образований и 21 отрасль. Проведено 250 экскурсий для школьников и
Афиша и другие новости инфопарка здесь.
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