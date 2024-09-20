Инфопарк про Тюменскую область закрывается. Что будет в последний день?

Закрытие инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" состоится 22 сентября, день будет богатым на мастер-классы и шоу.

В финальный день работы для детей и взрослых подготовили:

12:00-13:30 — Мастер-класс от студии "Васильки"

13:30-14:30 — Научное шоу

14:30-16:00 — Мастер-класс от студии "Васильки"

14:30-15:30 — Викторина о Тюменской области

16:30-17:30 — Магическое шоу

18:00-20:00 — Концерт

20:00-20:30 — Театр огня и света "Гелиос".

Инфопарк работал на протяжении шести недель, его посетителями стали 180 тысяч человек. Свои программы представили 26 муниципальных образований и 21 отрасль. Проведено 250 экскурсий для школьников и

Афиша и другие новости инфопарка здесь.