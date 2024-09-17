Ученые в ТИУ поделятся взглядом на прошлое и будущее Тюменской области

Тюменский индустриальный университет 20 сентября проводит II Международную научную конференцию "Тюменская область: историческая ретроспектива, реалии настоящего, контуры будущего", посвященное 80-летию образования Тюменской области, сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие проходит при поддержке облдумы, Тюменского отделения Российского исторического общества, Общественной палаты области и регионального отделения Российского профессорского собрания.

Цель конференции – обобщение и осмысление исторического опыта социального, культурного, политического, экономического развития нашего региона.

Участие в конференции примут ведущие ученые из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова, Южно-Сахалинска, городов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, а также Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Франции, США, Португалии, Китая.

Работа будет организована по следующим направлениям:

Методология исследования жизни региона

Археология и этнология Западной Сибири

Хозяйственное, транспортное, промышленное освоение Зауралья

Индустриализация Тюменского севера

Пространство города и градостроительство в регионе

Демографические и урбанизационные процессы в Тюменской области

Общественная и политическая жизнь региона

Народы Севера и развитие традиционных отраслей хозяйства

История повседневности региона

Социальная и культурная динамика региона

Историко-культурное наследие края

Экологическая история региона

Современный промышленный потенциал региона, проблемы и перспективы его развития.

Конференция пройдет по адресу: ул. Республики, 47, ауд. 321, зал заседаний Ученого совета. Пленарное заседание начнется 20 сентября в 10.00, работа секций – в 14.00.