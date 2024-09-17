Ученые в ТИУ поделятся взглядом на прошлое и будущее Тюменской области

Тюменский индустриальный университет 20 сентября проводит II Международную научную конференцию "Тюменская область: историческая ретроспектива, реалии настоящего, контуры будущего", посвященное 80-летию образования Тюменской области, сообщили в пресс-службе вуза.
Мероприятие проходит при поддержке облдумы, Тюменского отделения Российского исторического общества, Общественной палаты области и регионального отделения Российского профессорского собрания.
Цель конференции – обобщение и осмысление исторического опыта социального, культурного, политического, экономического развития нашего региона.
Участие в конференции примут ведущие ученые из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова, Южно-Сахалинска, городов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, а также Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Франции, США, Португалии, Китая.
Работа будет организована по следующим направлениям:
Методология исследования жизни региона
Археология и этнология Западной Сибири
Хозяйственное, транспортное, промышленное освоение Зауралья
Индустриализация Тюменского севера
Пространство города и градостроительство в регионе
Демографические и урбанизационные процессы в Тюменской области
Общественная и политическая жизнь региона
Народы Севера и развитие традиционных отраслей хозяйства
История повседневности региона
Социальная и культурная динамика региона
Историко-культурное наследие края
Экологическая история региона
Современный промышленный потенциал региона, проблемы и перспективы его развития.
Конференция пройдет по адресу: ул. Республики, 47, ауд. 321, зал заседаний Ученого совета. Пленарное заседание начнется 20 сентября в 10.00, работа секций – в 14.00.
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