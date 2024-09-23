Более 200 тысяч человек посетили инфопарк Тюменская область, я люблю тебя!"

В Тюмени подвели итоги работы инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!"

За 44 дня работы инфоцентра в нем прошло 26 дней муниципальных образований, 9 дней органов государственной власти и 9 отраслевых дней.

Более 200 тысяч посетителей побывали в инфоцентре, где работало свыше десяти интерактивных площадок, самой любимой стала "Звонок в прошлое", а самой фотографичной - "Примерь на себя исторический образ" (на ней сделано более пяти тысяч фотографий".

20 тысяч пластиковых крышечек гости площадки обменяли на сердечки из переработанного пластика.

Более 250 экскурсий было проведено по предварительной записи и 150 экскурсий для 6 тысяч школьников. Свыше пяти тысяч человек приняли участие в викторине "Тюменская область, я люблю тебя!". 30 победителей получили сувенирку инфопарка, еще 30 выиграли путешествие по одному из трех туристических маршрутов: Ялуторовск, "Императорский маршрут" в город Тобольск и в деревню Кыштырла Тюменского района.