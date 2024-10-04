Тюмень автопробегом присоединится ко Всемирному дню действий "За достойный труд!"

В Тюменской области состоится автопробег, посвященный Всемирному дню действий "За достойный труд!". Акция пройдет под девизом "Достойный труд – основа благополучия семьи!". Автопробег организует Тюменский областной совет профсоюзов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Старт намечен на 5 октября, автомобиль начнут движение в 11:00 от здания Дворца спорта (улицаРозы Люксембург, 12)

В автопробеге примут участие представители трудовых коллективов предприятий города, представители общественных организаций, в частности, председатель областного объединения профсоюзов Михаил Кивацкий, председатель Тюменской областной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Ирина Быковская, председатель Тюменской межрегиональной организации "Общественной организации Всероссийский Электропрофсоюз" Александр Федосеев, председатель Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Валерий Кудряшов, председатель Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Наталья Лосева.