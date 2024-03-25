Москвичи едут в Тюмень за опытом помощи бездомным людям

27 марта в Тюмени будет работать делегация департамента труда и социальной защиты населения Москвы, специалисты ознакомятся с тюменским опытом оказания медицинской помощи бездомным людям, сообщили в информцентре правительства ТО.

В программе — круглый стол с участием представителей региональных департаментов социального развития и здравоохранения и посещение 2 филиалов АНО "Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" и ТООО "Будущее начинается сейчас". Визит организован в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о распространении тюменского опыта работы в этой сфере на другие регионы.