Моор провел встречу с активистками Комитета семей воинов Отечества

09:00 26 ноября 2024
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В фонде "Защитники Отечества" губернатор Александр Моор встретился с активистками "Комитета семей воинов Отечества Тюменской области", поздравил с Днем матери тех, чьи сыновья принимают участие в специальной военной операции.

"Это простые женщины. У кого-то сына мобилизовали, у других – заключил контракт. Есть мамы кадровых военных, мамы росгвардейцев. Они объединились для поддержки друг друга. Потом поняли, что знаний и компетенций достаточно, чтобы помогать и остальным родственникам военнослужащих. ... Поблагодарил женщин за воспитание достойных и мужественных сыновей. Пожелал скорейшего возвращения их детей домой", - написал в своем Telegram-канале Александр Моор.

Он отметил, что в комитет люди обращаются по различным вопросам: одним нужна юридическая помощь, а другим просто надо выговориться. Организация плотно работает с фондом "Защитники Отечества" и правительством региона. "Чем больше таких организаций, в том числе общественных, тем лучше", - уверен Моор. 

 

 

 

Теги: Александр Моор , социальная помощь , фонд Защитники Отечества
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