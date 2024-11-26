В десяти СНТ Тюмени на день отключат электричество

В десяти садовых товариществах Тюмени во вторник, 26 ноября, отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ.

Энергетики СУЭНКО завершают работы по обновлению сетей в садоводчествах Тюмени и Тюменского района, которые направлены на повышение надежности электроснабжения. Во вторник ремонт пройдет в СНТ "Топаз", "Яблонька", "Степное", "Ручеек", "Медик", "Здоровье", "Незабудка", "Торфянник-1", "Березняки" и "Надежда-3".

Там, где возможно, энергетики обеспечат питание по резервным схемам или с применением передвижных дизель-генераторов или индивидуальных бензогенераторов, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.