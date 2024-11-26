Тюменскую область в финале "Профессионалов" представляют 18 конкурсантов

Финал Национального чемпионата "Профессионалы" с 26 по 30 ноября проходит в Санкт-Петербургес, Тюменская область на нем представляет команда из 18 человек.
На звание лучшего в своей компетенции претендуют:
Зухра Аптрасакова, компетенция "Администрирование отеля";
Роман Горшков, компетенция "Геопространственные технологии";
Дарья Нестерова, компетенция "Лечебная деятельность (Фельдшер)";
Илья Лебедев, компетенция "Малярные и декоративные работы";
Кристина Рожок, компетенция "Медицинский и социальный уход";
Валерия Ферингер, компетенция "Ресторанный сервис";
Алексей Зубов, компетенция "Сантехника и отопление";
Виалетта Зеленина, компетенция "Фармацевтика";
Прохор Куликов, компетенция "Эксплуатация судов водного транспорта";
Владимир Плесовских, компетенция "Электромонтаж";
Павел Сорокин, компетенция "Электромонтаж Юниоры";
Анастасия Придворная, компетенция "3D Моделирование для компьютерных игр";
Антон Бучельников, компетенция "Холодильная техника и системы кондиционирования";
Владимир Щербаков, компетенция "Инженерный дизайн САПР";
Елисей Гончаров, индустриальный зачет, компетенция "3D Моделирование для компьютерных игр";
Иван Сидоров, индустриальный зачет, компетенция "Геопространственные технологии";
Виктор Липин, индустриальный зачет, компетенция "Эксплуатация судов водного транспорта";
Анастасия Сазонкина, индустриальный зачет, компетенция "Окраска автомобиля".
Движение "Профессионалы" – это не только состязание, но и мощный импульс для развития профессионального образования, стимул для самосовершенствования и возможность найти единомышленников.
За соревнованиями можно следить в группе "Профессионалы Тюменской области".
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