Тюменскую область в финале "Профессионалов" представляют 18 конкурсантов

Финал Национального чемпионата "Профессионалы" с 26 по 30 ноября проходит в Санкт-Петербургес, Тюменская область на нем представляет команда из 18 человек.

На звание лучшего в своей компетенции претендуют:

Зухра Аптрасакова, компетенция "Администрирование отеля";

Роман Горшков, компетенция "Геопространственные технологии";

Дарья Нестерова, компетенция "Лечебная деятельность (Фельдшер)";

Илья Лебедев, компетенция "Малярные и декоративные работы";

Кристина Рожок, компетенция "Медицинский и социальный уход";

Валерия Ферингер, компетенция "Ресторанный сервис";

Алексей Зубов, компетенция "Сантехника и отопление";

Виалетта Зеленина, компетенция "Фармацевтика";

Прохор Куликов, компетенция "Эксплуатация судов водного транспорта";

Владимир Плесовских, компетенция "Электромонтаж";

Павел Сорокин, компетенция "Электромонтаж Юниоры";

Анастасия Придворная, компетенция "3D Моделирование для компьютерных игр";

Антон Бучельников, компетенция "Холодильная техника и системы кондиционирования";

Владимир Щербаков, компетенция "Инженерный дизайн САПР";

Елисей Гончаров, индустриальный зачет, компетенция "3D Моделирование для компьютерных игр";

Иван Сидоров, индустриальный зачет, компетенция "Геопространственные технологии";

Виктор Липин, индустриальный зачет, компетенция "Эксплуатация судов водного транспорта";

Анастасия Сазонкина, индустриальный зачет, компетенция "Окраска автомобиля".

Движение "Профессионалы" – это не только состязание, но и мощный импульс для развития профессионального образования, стимул для самосовершенствования и возможность найти единомышленников.

За соревнованиями можно следить в группе "Профессионалы Тюменской области".