Какие болезни могут погубить будущий урожай томатов

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области самым распространенным заболеванием у томатов считают черную ножку. На стеблях появляются темные пятна, наблюдается потеря листьями тургора и пожелтение, рассада полегает и погибает. Черная ножка при появлении на рассаде не лечится, но ее можно избежать если провести обработку почвы или поливать растения псевдобактерином, фитоспорином, фитолавином. Главным фактором появления этой болезни является переувлажнение, загущение посадок, недостаток освещения.

Одно из часто встречаемых грибковых заболеваний – фитофтороз. Он поражает стебли, листья и корневую систему. В начале болезнь протекает бессимптомно, а затем на надземной части появляются темные пятна с беловатым налетом. Через некоторое время стебли и листья желтеют и засыхают, а грибок распространяется по всем посадкам. Если вы заметили такие симптомы у своей рассады, проведите обработку фунгицидным препаратом – фитоспорин.

К опасным вирусным заболеваниям относится мозаика. Листья томатов пожелтели, деформировались и на них образовались яркие зеленые, и желтые пятна, это признаки мозаики. Со временем, больные листья скручиваются и отмирают, в дальнейшем погибает и все растение. Лечение мозаики томатов не существует, увидев первые признаки заболевания куст уничтожают.

Если болезнь уже появилась у вас на подоконнике, то даже эффективным препаратом спасти рассаду сложно. А если и удается ее реанимировать, то кусты к высадке в отрытый грунт или теплицу будут ослабленными и долго восстанавливаются. Шансы на получение хорошего урожая не высокие, поэтому профилактические меры при выращивании рассады, это самый лучший способ получить ее здоровой. Для дальнейшего роста и укрепления рассады, можно ее опрыскивать стимулятором роста. Ослабленные ростки, это первые кандидаты на поражение болезнями, - сообщает КП-Тюмень.